Phụ nữ Công an Đồng Tháp chung tay phòng chống dịch

Trong 2 ngày 21 và 22/8, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức thăm tặng 241 suất quà cho các cháu thiếu nhi là F0, F1 đang cách ly, điều trị và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Đoàn đến trao quà cho các cháu thiếu nhi tại khu cách ly Trường ĐH Đồng Tháp, Trường CĐCĐ Đồng Tháp và khu du lịch Mỹ Trà ở xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh. Tại TP.Sa Đéc, đoàn hỗ trợ 2 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an thành phố bị lây nhiễm trong quá trình làm nhiệm vụ, mỗi suất hỗ trợ 1 triệu đồng. Đoàn còn tặng 8 thùng sữa và 30 lít dung dịch sát khuẩn cho lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên gần 20 triệu đồng do cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh đóng góp.

Các hoạt động trên nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân – Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Phong trào do Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động.

CTV Đoàn Diểu/THĐT