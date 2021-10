Phụ nữ cơ sở có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 20/10

Kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hưởng ứng.

Tại huyện Tân Hồng, sáng nay diễn ra buổi họp mặt, ôn lại chặng đường 91 năm xây dựng và phát triển của Hội. Riêng ở huyện Tân Hồng, Hội LHPN huyện không ngừng học tập nâng cao trình độ, xây dựng cán bộ hội bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn. Tiêu biểu trong các hoạt động là các cấp hội phụ nữ huyện vận động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập bằng nhiều hình thức. Riêng trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid – 19, các cấp hội phụ nữ tham gia tích cực với nhiều hoạt động hậu cần.

Tại huyện Hồng Ngự, cùng với sự tham gia của Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và huyện trao 15 suất quà cho chị em phụ nữ 3 xã biên giới Thường Thới Hậu A, Thường Lạc và Thường Phước 1. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: Khẩu trang y tế, gao và các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí gần 10 triệu đồng từ nguồn vận động. Ngoài ra Hội LHPN huyện cũng đến thăm và trao tặng 260 phần qua cho chị em hội viên hội LHPN cơ sở ở các xã. Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Phụ nữ vượt khó khởi nghiệp năm 2021.

Còn ở TP.Sa Đéc, Hội LHPN thành phố vừa đến thăm và động viên trên 30 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh nhưng các cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đã có nhiều nỗ lực, đóng góp vào công tác an sinh xã hội, tích cực vào công tác phòng chống dịch của địa phương.

PV/THĐT