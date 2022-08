Phong phú sản vật tự nhiên trong mùa nước

Mùa nước nổi đang về mang theo nhiều sản vật làm phong phú thêm đời sống của người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp. Cá linh và các loại đồng, cua đồng, chuột, các loại rau thủy sinh mang đến nhiều niềm vui cho bà con nơi đây.

Cá linh là sản vật được trông đợi nhiều nhất khi mùa nước về, đặc biệt là cá linh non. Cá linh non xuất hiện vào khoảng tháng 7 âm lịch. Do sản lượng ngày càng ít nên giá cá linh cũng không hề rẻ, khoảng 200 – 300 ngàn đồng/kg.

Không phải lúc nào cũng có, cua đồng thường chỉ có nhiều khi nước tràn đồng. Vì vậy, khi con nước về cũng là lúc đàn cua sinh sôi đông đúc hơn. Tùy theo khu vực, người dân sẽ có những cách đánh bắt khác nhau nhưng thông thường là dùng lợp để bắt cua. Sau đó, cua được bán cho vựa hoặc thương lái và tiếp tục vận chuyển đến các nơi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh (TP.HCM và các tỉnh miền Đông).

Ngoài món luộc, hấp nước dừa thì cua còn được chế biến trong nhiều món ăn khác như bún riêu, các loại canh, lẩu v.v. Cua đồng phát triển trong tự nhiên, có nhiều dinh dưỡng nên được nhiều người nội trợ ưa dùng cho bữa ăn gia đình. Đặc biệt càng cua là món khoái khẩu của nhiều người từ trẻ nhỏ đến người lớn. Tuy nhiên, để có được những chiếc càng to thì người mua phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Nếu cua cân sô (không phân loại) có giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg thì càng cua có giá đến vài trăm ngàn đồng/kg (giá tham khảo vào đầu mùa nước).

Không quá hiếm trong năm nhưng chuột đồng cũng là một đặc sản có nhiều vào đầu mùa nước nổi. Thời điểm này, nước tràn đồng, chuột không còn nơi trú ngụ nên thường tập trung vào những khu vực gò, đê cao, bụi rậm chưa bị ngập nước. Vì vậy, người săn bắt cũng dễ dàng bắt chuột với số lượng lớn.

Anh Nguyễn Văn Lợi ở Giồng Găng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng có nghề thu gom, tiêu thụ chuột đồng từ nhiều năm. Anh Lợi cho biết, mỗi năm cứ vào mùa nước nổi thì chiếc xe gắn máy được trang bị nhiều lồng chì lại rong ruổi khắp các khu vực biên giới để thu gom chuột do người dân bắt được. Sau đó, anh bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn, bạn hàng các chợ. Anh Lợi cho biết, mỗi ngày thu mua được cả trăm ký. Giá thu mua khoảng 50.000 đồng/kg.

Góp mặt trên các cánh đồng mùa nước nổi không thể không nhắc đến ốc. Nếu ốc bươu, ốc lác được chế biến thành các món ăn cho người thì ốc bươu vàng được người dân bắt để làm thức ăn cho cá. Với đặc tính sinh trưởng mạnh mẽ và nhanh, ốc bươu vàng xuất hiện khá nhiều ở các cánh đồng sau khi thu hoạch và khi nước vừa chớm lên. Lúc này, ốc bám theo các ngọn cỏ, lúa chét, người dân chỉ cần dùng vợt để vớt ốc. Giá ốc bươu vàng không cao nhưng số lượng nhiều nên vẫn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trong lúc nông nhàn và có thể giảm số lượng ốc gây hại cho lúa khi bắt đầu vụ mùa mới.

Bên cạnh đó thì bông điên điển, bông súng cũng xuất hiện rất nhiều vào thời điểm này. Đều có nguồn gốc tự nhiên nên các loại sản vật này nhận được sự quan tâm của nhiều bếp ăn gia đình, khu điểm du lịch, nhà hàng. Ẩm thực mùa nước nổi vì vậy trở nên đặc biệt và phong phú hơn.

