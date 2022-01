Philippines ra chính sách “Không tiêm chủng, không bay” với khách nội địa

Philippines mới đây tiếp tục ra chính sách “Không tiêm chủng, không bay” với khách nội địa nhằm thúc đẩy tối đa việc tiêm vaccine Covid-19 trong bối cảnh gia tăng kỷ lục các ca lây nhiễm đại dịch.

Chính sách “Không tiêm chủng, không bay” có hiệu lực kể từ hôm nay (17/1) với những chuyến bay khởi hành từ Vùng đô thị Manila, nơi đang áp dụng mức cảnh báo 3 hoặc cao hơn do sự lây lan của đại dịch. Chính sách này được áp dụng cho các hãng hàng không Philippine Airlines (PAL), Cebu Pacific và AirAsia.



Hành khách tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino đợi ở Khu vực Khởi hành sau khi một số chuyến bay nội địa bị hủy vào Thứ Hai (10/1/2022) (Nguồn : Philstar)

Để được phép lên máy bay, du khách phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 do các đơn vị chính quyền địa phương cấp, giấy chứng nhận vaccine do Bộ Y tế cấp hoặc giấy miễn trừ do Lực lượng Đặc nhiệm cấp. Những trường hợp được miễn trừ là các cá nhân có tình trạng sức khỏe không phù hợp để tiêm chủng hoặc các lý do cần thiết như mua thuốc, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm y tế và nha khoa. Những hành khách được miễn chỉ thị trên phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR âm tính được thực hiện trong vòng 48h trước khi khởi hành.

Hãng hàng không Philippine Airlines (PAL) và Cebu Pacific cho biết sẽ không chấp nhận trẻ em chưa được tiêm chủng lên máy bay trên các chuyến bay nội địa đến và đi từ Manila trừ khi di chuyển với lý do y tế khẩn cấp.

Trước đó, Philippines đã ban hành chính sách “Không tiêm chủng, không đi xe”, trong đó quy định những người chưa tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ không được sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng, cả đường bộ, đường biển và đường hàng không đến và đi từ Vùng đô thị Manila, điểm nóng Covid-19 của đất nước.

Những quy định này của Philippines được đưa ra khi số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này liên tục gia tăng kỷ lục. Trong 24h qua, Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao chưa từng có với 37.154 ca mắc mới.

(Theo: Hương Trà/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/philippines-ra-chinh-sach-khong-tiem-chung-khong-bay-voi-khach-noi-dia-post918759.vov