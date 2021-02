Phiên chợ cuối năm ở TP Sa Đéc

Năm nào cũng vậy, phiên chợ ngày 30 tết luôn để lại những ấn tượng đặc biệt. Đó không chỉ là tâm lí hối hả mua sắm khi những thời khắc cuối cùng của năm cũ sắp kết thúc mà còn là phiên chợ quyết định một mùa chợ tết của tiểu thương. Hình ảnh sau đây là tại chợ Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Phiên chợ sáng 30 tết năm nay nhộn nhịp hơn hẳn so với mấy ngày trước đó.

Theo ghi nhận trong buổi chợ sáng, các nhóm hàng phục vụ Tết như quần áo may sẵn, giày dép, đường đậu, bánh mứt đông kín khách đến mua sắm. Tại khu vực Chợ Nông sản và chợ cá Sa Đéc, giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm giá tăng từ 10 ngàn đến 20 ngàn đồng 1 ký. Riêng các mặt hàng hoa kiểng và dưa hấu giá giảm nhẹ, buổi chợ cuối năm lượng hàng hóa tại chợ còn khoảng 20% so với thời điểm ban đầu. Các loại hoa cũng giảm giá so với những buổi chợ trước do sức tiêu thụ chậm, tiểu thương phải hạ giá bán trong buổi chợ cuối năm để về đón Tết cùng gia đình.