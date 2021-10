Phát hiện nhiều xe tải chở người từ vùng dịch về Đồng Tháp

Trong những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 30, địa bàn xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, nơi tiếp giáp với tỉnh Tiền Giang đã phát hiện nhiều trường hợp xe ô tô tải chở người từ TP.HCM đi vào địa bàn.

Có 3 tài xế của 3 xe ô tô tải bị phát hiện từ tỉnh Long An, Yên Bái và tỉnh An Giang điều khiển xe vào tỉnh Đồng Tháp. Trên các chiếc xe chở 6 người gồm: 4 nam và 2 nữ, trú tại TP.Hồ Chí Minh về quê ở Đồng Tháp. Các trường hợp này không có giấy tờ hợp lệ. Lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu test nhanh tất cả đều âm tính với Covid-19. Qua làm việc, cả 3 tài xế khai nhận chở thuê 6 người trên từ TP.Hồ Chí Minh về Đồng Tháp với số tiền từ 1,5 triệu đến 3,5 triệu đồng/người. Công an huyện Cao Lãnh đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 tài xế xe ô tô tải, tổng số tiền phạt là 22,5 triệu đồng. Riêng những người còn lại được đưa đi các ly y tế tập trung theo quy định.

* Một vụ việc tương tự cũng vừa bị phát hiện tại chốt phòng, chống dịch trên tuyến quốc lộ N2, đoạn thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Xe ô tô có đăng ký “xe chở bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh về nhà”, chở 3 người phụ nữ không phải là bệnh nhân như đã đăng ký. Tài xế khai nhận, thông qua mạng xã hội có quen 3 người phụ nữ có nhu cầu về quê. Tài xế đã chủ động liên hệ chở từ Bình Dương về Cà Mau với giá 6 triệu đồng. Công an huyện Tháp Mười đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế, đưa 3 người phụ nữ trên đi cách ly tập trung theo quy định.

CTV Đoàn Diểu/THĐT