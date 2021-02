Phát hiện cơ sở sử dụng hàn the sản xuất chả cá

Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Công an thành phố Cao Lãnh vừa phát hiện cơ sở sản xuất chả cá có sử dụng hàn the.

Kiểm tra tại cơ sở Ánh Nhiều, phường 3 lực lượng chức năng phát hiện khoảng 500kg chả cá có chứa chất hàn the. Cơ sở này do ông Lương Thanh Tùng làm chủ. Mỗi ngày, cơ sở có thể chế biến lên đến 400kg chả cá.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã lấy mẫu chả cá thử nghiệm, kết quả dương tính với chất hàn the. Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính. Số chả cả bị phát hiện có hàn the bắt buộc chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ.

Hàn the là chất mà Bộ Y tế đã cấm sử dụng làm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm do những ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều người vẫn bất chấp tác hại, sử dụng trong sản xuất các thực phẩm như: bún, giò, chả.

Dịp Tết, thị trường thực phẩm đa dạng hơn, số lượng thực phẩm cung ứng cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần chú ý cẩn thận trong lựa chọn thực phẩm an toàn, chất lượng.

CTV Thanh Mỹ/THĐT