Phát hiện 8 đối tượng, 4 xà lan khai thác cát trái phép

Trên sông Tiền, 8 đối tượng ở trên các phương tiện khai thác cát trái phép đã bị phát hiện, xử lý.

Các đối tượng cùng phương tiện bị phát hiện khi hoạt động trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận giáp ranh giữa xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp với huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sáng ngày 27/6. Lúc này, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 4 phương tiện xà lan đang khai thác cát trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 8 đối tượng đang ở trên các phương tiện bơm hút cát với tổng khối lượng là 110m3 cát từ khu vực nuôi thủy sản của Trung tâm Nuôi trồng thủy sản An Bình II (vùng nuôi thủy sản Hà Nội – Cần Thơ vùng II). Qua định vị, xác định vị trí các phương tiện đang khai thác cát thuộc ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Chợ Mới thụ lý theo quy định của pháp luật.

CTV Thanh Thảo/THĐT