Phân công trực chốt kiểm soát hợp lý để đảm bảo sức khỏe làm nhiệm vụ

Đó là lưu ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh khi đến thăm, kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương.

Tại mỗi nơi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng cùng tham gia trực. Qua đó, động viên các lực lượng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ phải đảm bảo yếu tố 5K trong phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt.

Ban Giám đốc cũng lưu ý, cần phân công lực lượng hợp lý để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo sức khỏe. Dịp này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã trào tặng quà khẩu trang đến các chốt.

CTV Đoàn Diểu/THĐT