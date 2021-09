Phải đảm bảo tất cả học sinh có điều kiện học online

Song hành với phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, công tác chuẩn bị năm học mới, nhất là đảm bảo cho tất cả học sinh có điều kiện học online cũng là một nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh hiện nay.

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới và trao tặng thiết bị học online cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tháp Mười và Tam Nông. Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại trường THCS TT Mỹ An, huyện Tháp Mười và trường THCS Phú Thọ, huyện Tam Nông. Cơ bản các địa phương đã chủ động xây dựng phương án tổ chức hoạt động dạy và học thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tính đến hiện tại, Tháp Mười đã vận động được trên 550 triệu đồng, huyện Tam Nông vận động được khoảng 300 triệu đồng và đã hợp đồng mua thiết bị, cấp phát cho học sinh. Song, cả 2 địa phương vẫn còn một số khó khăn, nhất là tỷ lệ học sinh chưa có thiết bị học tập; nhiều giáo viên và học sinh ngoài huyện hoặc ngoài tỉnh chưa thể quay về địa phương do giãn cách, giới hạn việc đi lại. Để kịp thời động viên, chia sẻ với các em học sinh khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã đến trao tặng thiết bị học trực tuyến và sim 4G cho học sinh tại 2 huyện. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em sẽ khai thác và sử dụng thiết bị có hiệu quả vào quá trình học online. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục rà roát tỷ lệ học sinh còn thiếu thiết bị, có phương án hỗ trợ kịp thời; tập trung huy động sự vào cuộc của nhiều tổ chức, cá nhân chung tay, không để bất kì học sinh nào vì khó khăn mà gián đoạn học tập.

Dịp này, ông Phạm Thiện Nghĩa cũng đến thăm và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 ranh Trường Xuân – Long An thuộc huyện Tháp Mười./. Lê Giang/THĐT