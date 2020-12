Nước lũ thấp, người làm sinh kế mùa lũ ở Đồng Tháp vẫn có lợi nhuận

Năm nay, thành phố Hồng Ngự thực hiện 04 mô hình sinh kế thuộc tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng Tháp Mười (các huyện, thị phía Bắc tỉnh Đồng Tháp). Phòng Kinh tế thành phố Hồng Ngự phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mô hình. Báo cáo cho thấy, dù tình hình nước lũ năm nay đến trễ và thấp nhưng người làm sinh kế vẫn thu được lợi nhuận.

Cụ thể, năm 2020, thành phố Hồng Ngự thực hiện 3 mô hình “2 vụ lúa – 1 vụ cá đồng, cá tự nhiên” và 1 mô hình “2 vụ lúa – 1 vụ tôm càng xanh”. Tổng diện tích thực hiện các mô hình là 45hecta, với 23 hộ tham gia. Kinh phí hỗ trợ gần 1 tỷ 800 triệu đồng.

Do điều kiện nước lũ về trễ và thấp đã hạn chế tốc độ sinh trưởng của các loại thủy sản được thả nuôi nhưng mô hình đã giúp nông dân am hiểu hơn về các giải pháp canh tác tiên tiến, qua đó vẫn mang lại lợi nhuận cao. Cụ thể, loại hình “2 vụ lúa – 1 vụ cá đồng, cá tự nhiên” có lợi nhuận bình quân gần 45 triệu đồng/hecta/năm, cao hơn 11 triệu đồng so với ngoài mô hình. Trong khi đó, loại hình ”2 vụ lúa – 1 vụ tôm càng xanh” có tổng lợi nhuận gần 36 triệu đồng/hecta/năm, cao hơn 4 triệu đồng so với ngoài mô hình.