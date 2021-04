Nông dân lo lắng vì nạn chuột cắn phá lúa non

Mấy ngày qua, nhiều nông dân vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp rất lo lắng vì nạn chuột cắn phá lúa non. Mặc dù bà con đã sử dụng nhiều cách diệt chuột nhưng vẫn không hiệu quả, tình trạng này gây thiệt hại cho lúa mới sạ.

Quan sát thực tế tại những cánh đồng lúa mới gieo sạ tại các xã Thường Lạc, Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, rất nhiều diện tích lúa mới sạ bị chuột cắn phá, nhất là những khu vực đất gò, ven đê bao. Nông dân đã dùng nhiều biện pháp để diệt và đuổi chuột, nhưng hiệu quả không cao. Nông dân cho biết, những diện tích xuống giống sớm gần đê bao là những diện tích bị chuột cắn phá nặng nhất. Nhiều cây lúa non bị chuột cắn phá ngang thân, bị đỗ ngã.

Để hạn chế thiệt hại do chuột cắn phá, nhiều nông dân đã mua nilon ven xung quanh ruộng cho chuột không vào được, hay dùng bẹo để cho chuột sợ không đến. Thậm chí, nhiều nông dân còn dùng lưới bắt cá giăng dọc trên bờ ruộng để ngăn chuột vào cắn phá lúa. Do diện tích lúa Hè Thu tại huyện Hồng Ngự đang trong giai đoạn xuống giống theo từng khu vực nên chưa thể thống kê được diện tích bị thiệt hại do chuột cắn phá.