Nông dân Hòa An tham gia tập huấn tăng cường chất lượng trái cây

Xã Hòa An, TP.Cao Lãnh ở Đồng Tháp được chọn tham gia Dự án Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam cùng với 3 tỉnh khác là Bến Tre, Long An và Bình Thuận. Sáng nay, Ủy ban Y tế Hà Lan (MCNV), Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn cho nông dân sản xuất xoài ở xã Hoà An.

Có 25 nông dân tham gia tập huấn với nội dung về kỹ thuật lấy mẫu đất, kiểm tra đất trước khi trồng và đang chăm sóc. Sử dụng phân bón đúng cách, tạo dinh dưỡng cho cây, sự cần thiết của việc bón phân đúng cách. Đặc biệt là hướng dẫn nông dân sản xuất phân hữu cơ bón cho cây, nhằm giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao giá trị cây xoài, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, nhất là các thị trường khó tính ngoài nước v.v. Dự kiến sau lớp tập huấn này sẽ còn triển khai thêm các nội dung khác liên quan đến sản xuất xoài của nông dân.

Dự án Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam do MCNV viện trợ. Dự án được triển khai ở 4 tỉnh, gồm: Đồng Tháp, Bến Tre, Long An và Bình Thuận. Tại Đồng Tháp, xã Hoà An, TP.Cao Lãnh được chọn tham gia.

Dự án này. Thời gian thực hiện trong 3 năm, sẽ kết thúc vào năm 2024. Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện vị thế của người nông dân sản xuất hoa quả tại Việt Nam dựa trên việc áp dụng các biện pháp – cách làm – công nghệ sáng tạo và bền vững và hướng thị trường cao cấp trong nước và quốc tế.

Như Phương/THĐT