Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở lòng sông Rào Trăng

Ngày 23/11, các lực lượng cứu nạn khẩn trương tìm kiếm 11 người mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng 3.

Sau bữa cơm vội, đúng 5h sáng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4); Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3… hành quân từ Thủy điện Rào Trăng 4 vào Thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm nạn nhân mất tích.



Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Tại hiện trường, các lực lượng khẩn trương tìm kiếm. Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành công tác tìm kiếm ở lòng sông. Chiều hôm qua đã tìm được một nạn nhân, đến hôm nay chúng tôi cũng tiếp tục công tác tìm kiếm ở lòng sông, dùng các thiết bị để nạo vét, khơi dòng, đặc biệt, dùng máy bơm chữa cháy để hút nước, làm cạn dòng nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm. Chúng tôi rất hy vọng sẽ tìm kiếm được những nạn nhân còn lại”.

Dự báo trong những ngày tới ở Rào Trăng 3 có mưa to nên Ban chỉ đạo cứu nạn đã huy động tổng lực lượng, phương tiện nhằm sớm tìm thấy người mất tích. Với phương châm khẩn trương nhất, hiệu quả nhất, song phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu nạn. Ban chỉ đạo đã huy động 6 máy múc; 4 máy hút nước công suất lớn và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm theo nhiều hướng, nhiều khu vực, hướng tìm kiếm theo bờ sông lên; hướng tìm kiếm theo bờ sông xuống; hướng từ hiện trường sạt lở xuống bờ sông, trong đó, tập trung đào và tìm kiếm khu vực dưới lòng sông đã nắn dòng.

Thượng úy Phạm Quang Bằng, Khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, tham gia tìm kiếm cho biết đội chó nghiệp vụ đã xuống tìm, rà ở dưới lòng suối, trong đó hai chú chó nghiệp vụ đã phát hiện hai vị trí ở cạnh tảng đá lớn ở dưới lòng suối. Hiện nay, các lực lượng đang đưa máy múc xuống để đào bới, tìm kiếm khu vực mà chó nghiệp vụ phát hiện và các khu vực xung quanh.

“Giai đoạn tiếp máy múc tiếp tục đào bới, cùng với đội chó nghiệp vụ sẽ tiếp rà soát những khu vực còn lại mà nghi ngờ còn nạn nhân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích” – Thượng uý Bằng nói.



Chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Qua gần 2 ngày kiếm dưới lòng sông, đến chiều nay, các lực lượng đã đào tìm gần hết đoạn sông đã nắn. Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện được một số tư trang cá nhân, giường chiếu, gối của công nhân và sắt thép mái tôn của lán trại… tuy nhiên, không tìm thấy thi thể nào. Chiều nay, tại thủy điện Rào Trăng 3, trời mưa lớn nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể, 11 công nhân mất tích còn lại vẫn chưa tìm thấy. Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những ngày tới, các lực lượng tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tận dụng từng giờ, từng phút, để tìm kiếm những người còn lại.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới phát hiện thêm 1 thi thể. Hầu như toàn khu vực tìm kiếm dưới lòng sông trong giai đoạn ba chúng tôi gần kết thúc. Với điều kiện thời tiết mùa này thì tổ chức tìm kiếm qua giai đoạn bốn rất khó. Nếu tìm kiếm qua giai đoạn bốn thì phải tới mùa khô sang năm, khi đó, lòng sông Rào Trăng mới hết nước”- Trung tá Thắng cho biết.

(Theo: Lê Hiếu/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/no-luc-tim-kiem-cong-nhan-mat-tich-o-long-song-rao-trang-819551.vov