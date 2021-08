Những thanh niên tình nguyện nhập liệu CDC

Dịch bệnh đã chia cắt sự đoàn tụ của một gia đình, nơi những chiến sĩ công an, bộ đội, những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch phải rời xa gia đình để đi chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.Hình ảnh các bác sĩ, các chiến sĩ công an đã ngủ trên đất hay ngủ gục ở các băng ghế đá vào mỗi đêm. Bữa ăn cũng không được tử tế, những bữa ăn vội để còn phải làm việc, thậm chí các bác sĩ áo trắng bỏ cả bữa để cấp cứu bệnh nhân. Dẫu cho những ngày nắng gắt hay mưa rào, các chiến sĩ áo xanh hay những “thiên thần” áo trắng vẫn miệt mài vác balo nhận nhiệm vụ. Mang trong mình bộ đồ bảo hộ dường như đến ngột ngạt nhưng các chiến sĩ, tình nguyện viên vẫn ngày đêm dốc hết sức mình, an ủi bản thân để tiếp tục lên đường chăm lo cho sức khỏe của nhân dân. Điều đó khiến con cảm thấy thật thương và xót xa.