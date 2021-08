Những câu chuyện đẹp của lực lượng kiểm soát phòng dịch

Nhặt được của rơi trả lại người mất, hỗ trợ thanh niên khó khăn bị lỡ đường về đến quê hương. Đó là những câu chuyện đẹp ghi nhận được từ lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh.

Lúc 9 giờ 30 phút, ngày 07/8, anh Lê Quý Đôn là Công an viên xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid 19. Trong quá trình tuần tra tại khu vực chợ Hòa An, anh Đôn phát hiện một cái bóp da nằm trên vỉa hè. Bên trong chiếc bóp có 18.850.000 đồng, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy đăng ký xe có tên Đinh Văn Việt, sinh năm 1959, tổ 14, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An. Anh Đôn đã báo cáo vụ việc đến chỉ huy Công an xã và thông báo cho chủ nhân nhận lại số tài sản trên.

Lúc 22 giờ ngày 02/8, có một thanh niên đi xe đạp xuyên đêm từ Tiền Giang về đến chốt kiểm soát tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Qua tìm hiểu, người thanh niên này làm thuê ở tỉnh Tiền Giang, do dịch bệnh nên đi bộ từ Tiền Giang về quê ở Cần Thơ. Dọc đường được người dân cho 1 chiếc xe đạp. Khi anh đạp xe về đến chốt trực thì trời đã khuya. Để có thể vừa bảo đảm phòng chống dịch vừa có thể giúp đỡ người thanh niên, cán bộ, chiến sĩ tại chốt trực đã liên hệ cùng với nhân viên y tế huyện Lấp Vò đưa thanh niên về đến chốt trực tại Cần Thơ.

Đoàn Diểu – Ngọc Hân/THĐT