“Những bóng hồng trên đất Tháp”

Tự hào là người con – người nữ chiến sĩ Công an trên mảnh đất “Sen hồng”, nơi có những cánh đồng sen bạt ngàn khoe mình trong sắc thắm,“Trong đầm gì đẹp bằng sen?” như một lời khẳng định vẻ đẹp tuyệt vời của hoa sen trong muôn vàn các loài hoa sặc sỡ, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” thể hiện dù sống trong đầm lầy nhưng vẫn kiên cường vươn cao, tỏa hương thơm ngát, nhẹ nhàng mà quyến rũ – là biểu tượng sức sống mãnh liệt, kiên cường, thân thiện của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân, người chiến sĩ Công an Đồng Tháp nói riêng.

Hôm nay với biết bao cảm xúc, khi buổi sáng cả đơn vị phải test sàng lọc Covid, cũng hôm nay đúng 30 ngày huyện Tháp Mười áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (14/7/2021-14/8/2021), cũng là 30 ngày chúng tôi những người nữ chiến sĩ Công an phải xa gia đình đến cơ quan ứng trực và cũng còn 05 ngày nữa là ngày kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống CAND. Nhớ ngày Cơ quan thông báo trực 100% quân số, chúng tôi đều với tâm trạng lo lắng, vì ngoài vai trò là người chiến sĩ Công an, cũng còn có bổn phận là người con của gia đình, người mẹ của con trẻ, suy nghĩ “cha mẹ già ai chăm sóc, con cái gửi ai đây”, đa phần các đồng chí nữ cơ quan tôi đều có chồng làm cùng ngành, phần lớn các anh đã phải ứng trực hơn 02 tháng qua và những lúc nhớ gia đình, con cái chỉ có thể gọi nói chuyện, gặp mặt qua điện thoại. Tình cảnh là thế, khó khăn là thế nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và nhớ đến câu “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” thì sự khó khăn đó chẳng là gì, chúng tôi những người nữ chiến sĩ Công an đã kiên cường, sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, hành trang để chấp hành mệnh lệnh, quyết tâm “Chiến thắng đại dịch”.