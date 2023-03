Nhóm cướp trẻ tuổi nhắm vào phụ nữ bị sa lưới

Từ việc thành công truy bắt đối tượng cướp manh động, Công an huyện Châu Thành điều tra thêm nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ việc khác. Nhóm đối tượng này chỉ mới 18, 19 tuổi, có đối tượng chỉ mới 15.

Khoảng 20 giờ 20 phút, ngày 28/02, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của nữ nạn nhân ngụ TP.Sa Đéc. Chị bị cướp 1 túi xách có tài sản bên trong khi đi bằng xe mô tô cùng người thân trên tuyến quốc lộ 80, đoạn thuộc ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình.

Nhận định đây là nhóm đối tượng manh động, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Sa Đéc, Công an huyện Lai Vung và Công an huyện Châu Thành khẩn trương truy bắt. Sau 40 phút, lực lượng Công an đã bắt được 4 đối gây án gồm: Huỳnh Thanh Tâm (sinh năm 2004), Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 2003), P.T.H (sinh năm 2007) cùng ngụ TP. Sa Đéc và Đỗ Trọng Phúc (sinh năm 2003) ngụ huyện Châu Thành. Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô, gần 14 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Qua kết quả làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận cướp giật túi xách của nạn nhân. Bên trong có 4 triệu đồng, 1 điện thoại và các giấy tờ tùy thân. Sau đó, đem điện thoại bán rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài. Điều tra mở rộng, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện: Lấp Vò, Lai Vung và Châu Thành. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là nhắm vào phụ nữ đi đường vào ban đêm. Hiện 4 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý.

CTV Thanh Thảo/THĐT