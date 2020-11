Nhịp sống 24h - Tối thứ tư, 18/11/2020

– Thủy điện Thượng Nhật bị đề xuất thu hồi giấy phép do không tuân thủ quy trình vận hành hồ đập. – Khỏi tố trưởng công an thị trấn ở Hà Giang và 2 thuộc cấp dùng nhục hình khi hỏi cung là nghi phạm bị thương tích. – Đau lòng bé sơ sinh hở hàm ếch và dị tật tay bị bỏ rơi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. – Vụ bé gái 3 tuổi tử vong do bị bạo hành, Viện kiểm sát đề nghị tử hình cha dượng và án chung thân cho mẹ ruột.