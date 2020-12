Nhịp sống 24h - Tối thứ hai, 07/12/2020

– Hàng ngàn học sinh, sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh trở lại trường học sau 5 ngày tạm nghỉ phòng dịch Covid-19. – Đình chỉ công tác Hiệu trưởng và Hiệu phó trong vụ học sinh lớp 10 ở An Giang tự tử ngay tại trường học. – Công an tỉnh Kon Tum điều tra vụ người đàn ông tố bị công an đánh ngất xỉu tại quán karaoke. – Trốn truy nã 14 năm, một đối tượng vẫn cố tình giả danh kiểm sát viên để lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.