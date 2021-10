Nhịp sống 24h - Tối thứ hai, 04/10/2021

– Đồng Tháp tiếp nhận hơn 19.000 người tự phát về quê trong đó đã phát hiện hàng chục ca dương tính với Sars-Cov2. – Hàng chục ngàn người cũng đang đỗ xô vào về các tỉnh Tây Nguyên, Miền Trung đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra. – Cộng đồng mạng một phen thót tim khi xem clip cô gái lao ra đầu xe container tự tử. – File ghi âm về đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc CA An Giang đã bị cắt ghép với ý đồ xấu, Công an An Giang vào cuộc điều tra.