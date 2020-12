Nhịp sống 24h - Tối thứ ba, 01/12/2020

– Thêm 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng do có liên quan đến bệnh nhân Covid 19 thứ 1437, TP.HCM ráo riết truy vết, dập dịch. – Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị để lây nhiễm trong quá trình cách ly – Chở lô hàng thuốc tân dược trị giá 260 triệu đồng không rõ nguồn gốc đối tượng tháo chạy khi gặp công an – Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai sa lưới pháp luật sau 5 ngày lẫn trốn