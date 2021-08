Nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng dịch bị xử lý

Mặc dù có những chuyến biến tích cực những dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, các ca nhiễm trong cộng đồng vẫn còn. Việc thực hiện quy định giãn cách xã hội cần được nâng cao hơn nữa, để tạo chuyển biến tốt hơn trong những ngày tới. Việc vi phạm các quy định an toàn phòng dịch hiện nay đều vô cùng nguy hiểm. Các vụ việc vi phạm vẫn lien tục xảy ra. Nhiều vụ bị phát hiện đã bị xử lý nghiêm.

Huyện Thanh Bình

Sáng ngày 10/8, đội kiểm soát lưu động phòng, chống Covid-19 huyện trong luần tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử phạt 2 trường hợp với số tiền 4,4 triệu đồng. Vi phạm của 2 trường hợp này là ra đường thuộc diện không cần thiết và không có giấy đăng ký xe. Từ ngày 16/7 đến 10/8, đội kiểm soát lưu động huyện đã tuần tra, phát hiện 58 trường hợp vi phạm.

Cũng ở huyện Thanh Bình, chiều ngày 08/8, một đối tượng sinh năm 1978, ngụ ấp 1, xã Tân Mỹ, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao đã lao thẳng vào chốt kiểm soát ấp 2, xã Tân Mỹ. Rất may, lực lượng thi hành nhiệm vụ tại chốt này không ai bị thương. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận do uống rượu quá chén, không làm chủ tốc độ. Công an xã đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huyện Tháp Mười

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với tổng mức tiền phạt gần 210 triệu đồng. Cụ thể các trường hợp bị xử phạt xảy ra tại xã Đốc Binh Kiều và xã Láng Biển với các hành vi ra ngoài khi không thật sự cần thiết, tụ tập quá 2 người, đi về hoặc trốn từ nơi khác về địa phương không khai báo y tế. Tùy vào mỗi trường hợp mà mức xử phạt từ 2 triệu đồng đến 16,5 triệu đồng.

PV/THĐT