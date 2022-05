Nhiều lãnh đạo CDC nhận tiền của Việt Á dù tuyên bố không nhận đồng nào

Trong gần 5 tháng qua, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng và công an các địa phương đã khởi tố hơn 30 người liên quan đến vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, trong đó có 3 quan chức cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ và 8 giám đốc CDC các tỉnh thành. Nhiều lãnh đạo CDC bị bắt do nhận “hoa hồng” kit xét nghiệm Việt Á, dù trước khi bị bắt đều tuyên bố “không nhận một đồng nào”.

Tại Tỉnh Hải Dương, giám đốc CDC tỉnh này bị cáo buộc nhận hối lộ 27 tỉ đồng. Giám đốc CDC Bắc Giang cùng hai người khác cũng thỏa thuận nhận hoa hồng 44 tỉ đồng từ Việt Á. Giám đốc CDC Nghệ An, giám đốc CDC Bình Dương, giám đốc CDC Thừa Thiên Huế, giám đốc CDC Nam Định, giám đốc CDC Bình Phước, giám đốc CDC Hà Giang cũng đều đã có kết quả có liên quan đến việc nhận hoa hồng của Công ty Việt Á. Kết quả điều tra đến nay xác định Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng. Việt Á đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỉ đồng, số tiền đã chi hoa hồng cho các “đối tác” là gần 800 tỉ đồng.