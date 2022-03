Nhiều công trình giao thông ở Đồng Tháp còn vướng giải phóng mặt bằng

Triển khai thi công từ năm 2021 , nhưng một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn đang gặp khó trong khâu giải phóng mặt bằng và có nguy cơ chậm tiến độ so với kế hoạch. Trước tình hình này, chiều hôm qua (10-3), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đã đến kiểm tra thực tế tại các công trình, chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ.

Trong đó, Công trình xây mới cầu Sở Thượng 2 thuộc địa bàn thành phố Hồng Ngự sau gần 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, đã thi công các hạng mục bên bờ phường An Thạnh. Ở bờ phường An Lạc, các công trình nhà ở, kinh doanh và hạ tầng điện, nước vẫn chưa được di dời. Còn dự án cầu Tân Thành B, huyện Tân Hồng, địa phương vẫn chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Riêng dự án Nâng cấp tỉnh lộ 842, từ TP.Hồng Ngự đến huyện Tân Hồng, đang gặp khó trong quá trình triển khai do tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới khá nhiều. Ngoài ra, một số hộ vẫn chưa nhận tiền bồi thường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang chỉ đạo UBND thành phố Hồng Ngự và huyện Tân Hồng khẩn trương giải quyết khiếu nại của các hộ dân, sớm di dời hệ thống điện, nước, cáp viễn thông để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 2 công trình cầu. Đối với dự án đường DT842, các địa phương phải rà soát, báo cáo hiện trạng sử dụng đất, đồng thời thông báo cho các hộ dân sớm di dời hoa màu, vật kiến trúc ra khỏi cọc giải phóng mặt bằng. Giao sở GTVT tỉnh chủ trì, kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đường bộ và phạm vi đã giải phóng mặt bằng trước đó.