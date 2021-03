Nhặt được chiếc bóp khi đi tập thể dục, người đàn ông đem đến công an tìm người trả lại

Công an phường 2, thành phố Sa Đéc vừa tiến hành trao trả số tiền 5 triệu đồng cho người đánh rơi. Số tiền này do một người dân nhặt được trình báo công an tìm trả người mất.

Trước đó, vào khoảng 06 giờ, ngày 28/3/2021, trong lúc đang đi bộ tập thể dục anh Nguyễn Hữu Ngọc, sinh năm 1978, ngụ khóm Hòa An, phường 2, TP.Sa Đéc phát hiện 1 cái bóp trên đường. Bên trong chiếc bóp có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Đặng Quốc Anh và 5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhặt được, anh Ngọc mang đến Công an phường 2, TP.Sa Đéc trình báo để tìm người trả lại.

Anh Quốc Anh, chủ số tài sản trên cho biết anh đánh rơi chiếc bóp khi trên đường đi về nhà. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ phát hiện bị mất, anh đã được Công an phường thông báo đến nhận lại tài sản.

Tin, ảnh: Long Vĩnh/THĐT