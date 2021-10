Nhanh, linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế hơn khi thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm

Đồng Tháp cơ bản thực hiện đạt mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi kinh tế thích nghi với bối cảnh bình thường mới. Đó là đánh giá của ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khi tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với thường trực các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Hội nghị diễn ra sáng ngày 22/10.

Ước tính giá trị sản xuất nông nghiệp 9 tháng qua đạt hơn 34.500 tỷ đồng, bằng 75,44% so với kế hoạch và tương đương cùng kỳ năm 2020. Sản xuất công nghiệp từ tháng 7 đến tháng 9 bị ảnh hưởng lớn do thực hiện giãn cách xã hội, một số sản phẩm không có sản lượng sản xuất trong tháng. Toàn ngành ước đạt 48.400 tỷ đồng, gần bằng cùng kỳ năm 2020. Các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả phòng chống dịch, tạo môi trường an toàn, ổn định để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhiều ý kiến đánh giá về những khó khăn trong thực hiện các mục tiêu trọng tâm. Qua đó, đề xuất hỗ trợ giải pháp để đạt hiệu quả tối ưu trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Thắng lưu ý các địa phương về phương pháp thực hiện cần phải nhanh hơn, linh hoạt, sáng tạo, sát tình hình thực tế. Nhiệm vụ trước mắt là rà soát các chỉ tiêu chủ yếu, đánh giá thực chất để hoàn thiện trong quý IV. Trong đó cần triển khai nhanh, đồng bộ các giải pháp khôi phục kinh tế thích ứng với bối cảnh chung, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình xây dựng cơ bản, các chương trình trọng tâm. Bên cạnh đó là sớm cụ thể hóa, triển khai chương trình hành động năm 2022, có cập nhật và tổ chức thực hiện phù hợp thực tiễn nhằm đạt hiệu quả đề ra.

