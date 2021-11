Nhân viên điện lực trả lại của rơi

Tại Đồng Tháp. Một nhân viên Điện lực Tân Hồng nhặt được hơn 8 triệu đồng, đã mang đến cơ quan công an trình báo. Công an xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng vừa tổ chức trao trả số tiền cho người đánh rơi.

Trước đó, Bà Phan Thị Hiệp, ngụ xã Tân Công Chí có đánh rơi số tiền hơn 08 triệu đồng trên đường. Bà đã đến Công an xã Tân Công Chí trình báo vụ việc. Cùng ngày, anh Phan văn Sum, nhân viên Điện lực Tân Hồng trên đường đi công tác đã nhặt được và mang đến Công an xã bàn giao lại. Sau khi xác minh số tiền này là của bà Phan Thị Hiệp đánh rơi trước đó, công an xã đã làm thủ tục trao tiền lại cho bà Hiệp. Đây là 1 hành động đẹp không tham của rơi, đnag được biểu dương.

CTV: Thùy Dung