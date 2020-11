Người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật

Nghị định mới của Chính phủ quy định người dân được phép bắn pháo hoa trong các ngày lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương…Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2021.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó, nghị định mới bổ sung thêm nhiều điểm về các trường hợp được phép sử dụng pháo cũng như các hành vi bị nghiêm cấm về pháo nổ.

Tại Điều 17, nghị định cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp: lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hoá nghệ thuật.

Nghị định cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2021. Như vậy, người dân có “năng lực hành vi dân sự đầy đủ” sẽ được sử dụng pháo hoa mà không cần phải xin phép trong các dịp được nêu ở trên.

Cũng theo nghị định, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ gồm: Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc khánh, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Chiến thắng Giải phóng hoàn toàn miền Nam, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.

Nghị định cũng nêu rõ khi mua pháo hoa, các cá nhân, tổ chức cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa và nộp tại cơ quan công an. Sau 5 ngày, công an sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và giấy phép mua pháo hoa. Giấy phép này sẽ có thời hạn 30 ngày.

Trước đó, Nghị định 36/2009 quy định chung các loại pháo hoa là sản phẩm có thể gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ chỉ được sử dụng khi có sự cho phép của Thủ tướng, chính quyền các địa phương trong những ngày lễ lớn.

(Theo: VOV.VN)

Link gốc