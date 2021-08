Người dân đồng tình gia hạn thêm giãn cách

Tại xã Phú Thuận B, vùng xanh của huyện Hồng Ngự, người dân địa phương nắm rõ diễn biến của dịch covid và mức độ lây lan rất nhanh như hiện nay nên đã cảnh giác cao độ. 9 giờ sáng nhưng các tuyến đường nông thôn đều không có người qua lại, hầu hết các gia đình đều đóng cửa. Trên đường chỉ còn lại lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, và trực tại các chốt kiểm dịch.“Tôi nghĩ là mình nên hy sinh them 10 ngày nữa đi, nhưng sau này mình có cuộc sống rất là dài, mình làm ăn sinh sống không có bệnh cuộc sống mình sẽ hạnh phúc ấm no hơn.”Không còn cảnh đỗ xô đi chợ mua nhu yếu phẩm mà trái lại người dân đều rất bình tỉnh, an tâm trước sự điều hành của chính quyền, lực lượng chức năng của huyện cũng đẩy mạnh tăng cường tuần tra kiểm soát, các chốt chặn đều nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ nhằm chung tay dập dịch trong 10 ngày giãn cách mới./.

CTV: Văn Bửu