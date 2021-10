Người dân Đồng Tháp tặng nông sản cho khu điều trị F0 ở An Giang

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ bà con khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, vừa qua, Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, huyện Tam Nông tổ chức vận chuyển 04 tấn nông sản bàn giao cho Đoàn Y, Bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tặng các khu điều trị bệnh nhân Covid-19, khu phong tỏa, khu cách ly ở Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Số nông sản gồm: Bí đao, Bí rợ, Bầu, Bí, Dưa leo, Cà tím, Rau muống… Tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng do các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Tính từ tháng 07/2021 đến nay, Hội Chữ Thập đỏ xã An Hòa đã tổ chức vận chuyển gần 200 tấn rau, củ, quả cùng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí gần 03 tỷ đồng.