Nghiên cứu mới về triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ

Theo một nghiên cứu mới, công bố trên tạp chí khoa học Lancet, một số bệnh nhân đậu mùa khỉ tại Anh có các triệu chứng khác biệt đáng kể so với những triệu chứng từng thấy trước đây, làm dấy lên lo ngại về khả năng bỏ sót các trường hợp nhiễm bệnh.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tiến hành vào tháng 5 vừa qua, đối với 54 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cho thấy, so với những ca bệnh thường thấy trước đây, chỉ 57% bệnh nhân này có triệu chứng sốt và mệt mỏi, trong khi hầu hết tổn thương da ở vùng sinh dục và hậu môn. Dựa trên phát hiện này, các nhà khoa học kêu gọi cần xem xét và cập nhật lại các định nghĩa về bệnh đậu mùa khỉ, để tránh bỏ sót các trường hợp nhiễm bệnh. Theo đó, việc chẩn đoán sai các trường hợp nhiễm bệnh có thể cản trở cơ hội can thiệp thích hợp và phòng ngừa lây nhiễm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không cần phải thay đổi định nghĩa bệnh, bởi các nghiên cứu khác cho thấy không có sự thay đổi lớn về mặt di truyền. Hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở hơn 50 quốc gia, với hơn 3.400 ca mắc và 1 ca tử vong, không tính các nước ở châu Phi đã coi đây là bệnh lưu hành. Tuy nhiên, WHO khẳng định đợt bùng phát này chưa gây ra tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng, tức mức độ cảnh báo dịch bệnh cao nhất.