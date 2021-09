Nghĩa tình

Các bạn biết không! Tôi không là bác sĩ, cũng không phải y tá, cũng chẳng phải Công an, cũng không là quân sự,… mà tôi chỉ là một kỹ sư tâm hồn. Hằng ngày, trong thời bình chúng tôi thân quen bên phấn trắng bảng đen cùng học sinh thân yêu dưới mái trường thân thuộc. Nhưng lúc cả Tổ quốc mình bị dịch tấn công, tàn phá và lan rộng thì chúng tôi lại trở thành những tình nguyện viên, luôn xung phong cùng các anh phòng chống dịch. Có đi thực tế mới thấy được những gian khổ khó khăn mà lực lượng tuyến đầu phải vất vả gánh chịu. Thương lắm tình đồng chí! Đồng Tháp mảnh đất Sen hồng đầy dũng cảm. Trong những ngày đầu khi có dịch Lãnh đạo tỉnh đã lên kế hoạch phòng chống dịch. Chọn những địa điểm an toàn, sạch sẽ, cho bà con khi cách ly được đảm bảo thoải mái. Những ngày đầu trong công tác phòng chống dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Đồng Tháp đã lập chốt kiểm soát nhằm kiểm tra những người về từ vùng dịch để kịp thời tầm soát, test nhanh và đưa di cách ly.Trong những ngày ấy chúng tôi tình nguyện trực chốt, ghi xe, hướng dẫn bà con khai báo y tế,… Đến khi Tỉnh quyết định thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng vào ngày 14/7/2021, thì mọi thứ lại càng khó khăn hơn khi nhà cách ly với nhà, hạn chế đi lại,…Khi ấy các chốt trực lại vất vả hơn nhiều. Những cái nắng oi bức, chói chang của ngày hè như lửa đốt, các chiến sĩ nhễ nhại mồ hôi, những cơn mưa giận dữ như trút nước, những cơn gió Tây Nam lạnh buốt thổi vào, cuốn đi những túp lều dã chiến, lúc ấy rất thương các chiến sĩ trực chốt ngoài đường được tắm những cơn mưa toàn thân ướt sũng mặc dù được trang bị những chiếc áo mưa và những cây dù lớn. Đến khi hậu cần hết nguồn nguyên liệu như găng tay y tế, khẩu trang, cồn khử khuẩn, chúng tôi lại kêu gọi đồng bào hỗ trợ qua trang Zalo, Facebook, thế là bà con trong Thành phố Cao Lãnh nhiệt tình ủng hộ, chúng tôi cùng các anh em SOS bắt đầu đi những địa chỉ hảo tâm để nhận vì dân thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 nên người dân hạn chế ra đường. Và thế là công việc của chúng tôi những chiến sĩ tình nguyện. Hết thời gian tập trung cách ly bà con được đưa về nơi cư trú, lúc này chúng tôi cùng nhà xe buýt Phương Trang với các Bác tài lại phải trở thành chiến sĩ áo xanh trong bộ đồ bảo hộ kín mít để đưa bà con về nhà. Những chuyến xe nhiệt tình bon bon chạy, các Bác tài nghiêm túc trong tay lái, cô tình nguyện viên thì an ủi, nhắc nhở, dặn dò bà con những việc khi về đến nhà: khử khuẩn toàn bộ vật dụng khi mang từ khu cách ly về, tắm gội thật sạch, khai báo y tế với trạm gần nhất và phải nhớ tự cách ly tại nhà 7 ngày,…Những chuyến xe nghĩa tình luôn vận hành đều đặn. Ngày đầu tiên chúng tôi phải đi 4 chuyến mỗi chuyến khoảng 20 người, những ngày sau liên tiếp mỗi ngày 1 đến 2 chuyến. Mỗi chuyến đi qua rất nhiều huyện, thị, thành trong tỉnh: Có chuyến đi Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng có chuyến đi Huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, lại có chuyến đi Châu Thành, Sa Đéc, Lai Vung, Lấp vò,… Đi về trong một ngày khi nhiều chuyến, trong một buổi khi ít chuyến.Mỗi xe chỉ có một Bác tài xế và một tình nguyện viên. Công việc không nặng nhọc nhưng cũng không tránh phần nguy hiểm “tiềm ẩn của vi khuẩn Covid”. Chúng tôi rất cẩn thận không chỉ để bảo vệ bản thân và bảo vệ gia đình khi về nhà mà còn để đảm bảo công tác lâu dài trong mùa dịch. Cũng qua những chuyến đi mới thấy được tình Đảng, lòng dân. Cầu mong đại dịch qua mau để cuộc sống an yên quay trở lại, cho mảnh đất Sen Hồng đượm mãi hồn sen. Em chẳng phải áo trắng Cũng không phải áo xanh Nhưng em sẽ cùng anh Chung tay phòng chống dịch Đánh cho con Covid Chạy về nơi sinh ra Để bình yên quê ta Tỏa sắc hồng sen thắm.

Thanh Nhanh (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp)