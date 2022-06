Nghi vấn do ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự tử

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tháp Mười điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Ca, sinh năm 1964, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Kim Hương, sinh năm 1976, ngụ cùng địa phương. Khoảng 4 giờ sáng, ngày 02/6/2022, nghi vấn do ghen tuông nên giữa ông Ca và bà Hương xảy ra cự cải. Đối tượng Ca dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, trong quá trình truy tìm đối tượng gây án, Công an huyện Tháp Mười phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Ca đã treo cổ tự tử. Vị trí tại bờ ruộng thuộc phần đất của một người dân ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

CTV Đoàn Diểu/THĐT