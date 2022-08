Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thường Thới Hậu A

Sáng nay, tại xã biên giới Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự xã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2022. Đây là xã biên giới được tỉnh chọn làm điểm tổ chức, rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống ngày hội, nêu lên tính thiết thực trong việc huy động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng xã phối hợp với các ngành liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc về vận chuyển hàng hóa lậu, tệ nạn xã hội, phát hiện, bắt đối tượng truy nã. Trong các vụ việc, có sự tham gia tích cực của người dân. Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, Thường Thới Hậu A sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật. Giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự.

Nhân Ngày hội, 100 phần quà được trao cho người dân trên địa bàn xã.

Cùng ngày, một số địa phương khác như Bình Phú ở huyện Tân Hồng, Phú Thành A ở huyện Tam Nông cũng tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong việc tổ chức các mô hình hay hiệu quả trong việc huy động người dân cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

