Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần được tổ chức thực chất, hiệu quả

Chiều ngày 11/8/2022, Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự phường 1, thành phố Sa Đéc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là đơn vị được thành phố Sa Đéc chọn làm điểm. Ông Phan Văn Thắng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh đã đến dự.

Các đại biểu ôn lại vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ý nghĩa của ngày hội.

Trong 8 tháng đầu năm, Công an phường 1 đã tiếp nhận 576 tin báo do người dân cung cấp, qua đó giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá 5 vụ án, bắt 8 đối tượng phạm pháp hình sự, ma túy. Đến nay, có 100% khóm, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường đăng ký đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Địa phương đã củng cố kiện toàn công an phường, ban bảo vệ dân phố phường với 50 thành viên. Nhiều mô hình được duy trì hoạt động hiệu quả như: CLB sức sống trẻ, camera an ninh, treo biển số điện thoại công an nơi công cộng, quán cà phê tuyên truyền, zalo tổ nhân dân tự quản với cảnh sát khu vực v.v.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Phan Văn Thắng đề nghị cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, ma túy. Phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy. Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng thông qua ngày hội điểm của phường 1, ông Phan Văn Thắng đề nghị các địa phương còn lại phải tổ chức ngày hội một cách hiệu quả, thực chất.

Tại Ngày hội, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Sa Đéc đã quyên góp số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ cất một căn nhà tình đồng đội cho cán bộ công an khó khăn về nhà ở. Trường Chính trị tỉnh trao 60 triệu đồng hỗ trợ địa phương xây dựng một căn nhà tình nghĩa. Các mạnh thường quân hỗ trợ 115 triệu đồng để địa phương thực hiện các phần việc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Long Hồ/THĐT