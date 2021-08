Ngày 7/8, Việt Nam có 7.334 ca mắc COVID-19 mới, giảm gần 1.000 ca so với 1 ngày trước

Chiều 7/8, Bộ Y tế thông báo có thêm 3.540 ca mắc COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM với hơn 2.000 người mắc.

Tính từ 6h-18h30 ngày 7/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cập nhật thêm 3.540 ca mắc, trong đó, riêng TP.HCM có 2.094 ca.

Trong ngày 7/8, cả nước ghi nhận 7.334 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1 ca nhập cảnh và 7.333 ca ghi nhận trong nước (giảm 987 ca so với hôm qua) tại TP.HCM (3.930), Bình Dương (882), Đồng Nai (709), Long An (367), Bà Rịa – Vũng Tàu (288), Khánh Hòa (167), Tiền Giang (165), Cần Thơ (141), Tây Ninh (134), Phú Yên (78), Vĩnh Long (62), Bình Thuận (61), Đồng Tháp (60), Bến Tre (49), An Giang (31), Ninh Thuận (22), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Gia Lai (17), Quảng Bình (15), Lâm Đồng (12), Hải Dương (11), Hà Nội (10), Quảng Nam (10), Hậu Giang (9), Đắk Nông (7), Quảng Ngãi (7), Bạc Liêu (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Thanh Hóa (4), Thái Bình (4), Lào Cai (4), Bình Phước (2), Ninh Bình (2), Hà Giang (1) và Hưng Yên (1); trong đó có 1.281 ca trong cộng đồng.

Tính đến chiều 7/8, Việt Nam có 200.715 ca nhiễm trong đó có 2.339 ca nhập cảnh và 198.376 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 196.806 ca, trong đó có 63.863 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh và Bắc Kạn. Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình và Bắc Giang.

Trong ngày 7/8, có 4.305 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 66.637 người.

– Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 512 ca.

– Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 19 ca.

Tổng số 8.528.267 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm, trong đó tiêm 1 mũi là 7.664.944 liều, tiêm mũi 2 là 863.323 liều.

(Theo: Thiên Bình/VOV.VN)

