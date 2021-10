Ngày 24/10/2021 ghi nhận 41 ca mắc Covid-19 mới

Trong đó, từ vùng dịch về có 08 ca về từ vùng dịch (giảm 06 ca so với hôm qua); phát sinh trên địa bàn tỉnh 33 ca (tăng 13 ca so với hôm qua) gồm: 16 ca trong khu vực phong tỏa, 15 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 01 ca trong cơ sở điều trị và 01 ca trong cộng đồng (ngụ khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành). Tổng số ca dương tính đến nay là 9.494 ca, trong đó, có 750 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 01/10/2021 đến nay. Trong ngày tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 2.792 mẫu (1.041 mẫu đơn, 1.751 mẫu gộp) cho 16.178 người và test nhanh 3.394 mẫu (2.668 mẫu đơn, 726 gộp) cho 4.119 người. Hiện số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 766 ca (giảm 58 ca so với hôm qua). Số bệnh nhân xuất viện trong ngày 99 ca (tăng 58 ca so ngày hôm qua), cộng dồn 8.500 ca. Hôm nay không có ca tử vong, cộng dồn đến nay là 222 ca. Tính đến ngày 24/10/2021, Đồng Tháp đã tiêm được 905.074 liều (tiêm mũi 1: 795.563 liều, đạt 67,35% dân số tỉnh (từ 18 tuổi trở lên); tiêm mũi 2: 109.511 liều, đạt 9,27% dân số tỉnh (từ 18 tuổi trở lên). Về chỉ đạo, điều hành, hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng các ngành liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến với Bộ Y tế để kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19″. Sở Y tế đã đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế cấp bổ sung thêm 319.216 liều vắc xin Vero Cell, cụ thể: Tiêm mũi 2 cho người dân trở về tỉnh sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội là: 19.216 liều; bổ sung để tiếp tục triển khai tiêm đủ 2 mũi là 300.000 liều cho 150.000 đối tượng chưa được tiêm trong tỉnh.