Ngày 01/9, Đồng Tháp ghi nhận 75 ca dương tính Covid-19

Trong ngày, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 7.631 mẫu (1.657 mẫu đơn, 5.974 mẫu gộp) cho 57.546 người và test nhanh 5.477 mẫu (5.103 mẫu đơn, 374 gộp) 5.879 người. Kết quả khẳng định có 75 ca dương tính.

Các ca cụ thể:

– 26 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung.

– 18 ca trong khu vực phong tỏa.

– 31 ca trong cộng đồng.

Các ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc, chi tiết:

+ TP. Sa Đéc: 12 ca. Trong đó, 1 ca ở khóm 1, 2 ca khóm 2, 1 ca khóm 4, phường 1; 3 ca khóm 2, phường 2; 3 ca ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông; 2 ca ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông.

+ Lấp Vò: 11 ca. Trong đó, 1 ca ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung; 1 ca ấp Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Thạnh; 1 ca ấp Bình Lợi, xã Bình Thành; 8 ca ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung.

+ Châu Thành: 6 ca. Trong đó, 2 ca ấp An Thuận, xã An Hiệp; 2 ca ấp Phú An, xã Tân Bình; 1 ca ấp An Thạnh, xã An Nhơn; 1 ca ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân.

+ TP. Cao Lãnh: 2 ca. Trong đó, 1 ca khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận; 1 ca khóm 2, phường 6.

Như vậy, toàn tỉnh đã có 7.090 ca dương tính Sars-CoV-2. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị là 1.926 ca, 6 ca đang điều trị ngoài tỉnh; 5.016 ca đã khỏi bệnh xuất viện; 142 ca tử vong.

Tình hình tiêm vắc xin

– Đợt 7, trong ngày đã thực hiện tiêm 1.108 mũi; lũy kế tiêm: 4.085/7.020 liều, đạt 58,19%.

– Đợt 8, trong ngày đã thực hiện tiêm 2.064 mũi; lũy kế tiêm: 2.709/10.000 liều, đạt 27,09%.

– Tính đến ngày 01/9/2021, toàn tỉnh đã tiêm được 321.684 liều (tiêm mũi 1: 296.015 liều; tiêm mũi 2: 25.669 liều).

