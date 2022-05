New Zealand xem xét mở cửa cho chanh và bưởi Việt Nam

Là đất nước có lợi thế về sản xuất nông sản với các loại sản phẩm trái cây, rau củ quả dồi dào 4 mùa. Nhiều nông sản Việt cũng đã vươn ra biển lớn, chinh phục những thị trường khó tính. Trong đó, có thị trường New Zealand. Tính đến tháng 12/2021, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand. Chanh và bưởi là 2 mặt hàng tiếp theo của Việt Nam đang có nhiều cơ hội được mở cửa vào thị trường New Zealand ngay trong năm nay.

Ông Nguyễn Văn Trung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand cho biết Bộ, Các ngành cơ bản của New Zealand đang hoàn tất cả thủ tục để trái chanh và bưởi Việt Nam sớm có mặt ở thị trường nước này, dự kiến là ngay trong năm 2022. Trong những năm qua, quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và New Zealand đang phát triển ổn định. Trong đó, hợp tác nông nghiệp và thương mại nông sản, bao gồm mở cửa thị trường cho các loại quả tươi là những lĩnh vực được 2 bên đặc biệt chú trọng.

Tại “Phiên tư vấn xuất khẩu thanh long tới thị trường Australia và New Zealand” do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức mới đây, Đại sứ Nguyễn Văn Trung cũng cho biết, đến nay đã có 3 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào New Zealand là xoài, thanh long và chôm chôm. Trong đó, thanh long là loại trái xuất khẩu thành công nhất vào New Zealand, với kim ngạch tăng trưởng ấn tượng liên tục từ 2014 đến nay.