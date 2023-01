Năm 2023 sẽ triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng

Chiều nay, đã diễn ra Hội nghị Triển khai nhiệm vụ của ngành giao thông Đồng Tháp. Trong năm 2023 này, Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện thêm nhiều công trình mới theo kế hoạch 342 của UBND tỉnh.

Trong đó, sẽ khởi công tuyến cao tốc An Hữu – Cao Lãnh, tiếp theo là thực hiện cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh và nâng cấp tuyến N2B đoạn Cao Lãnh – Lộ Tẻ.

Dự án Đường bộ Nam Sông Tiền cũng sẽ được chuẩn bị đầu tư. Cùng với đó là đề xuất đầu tư Dự án Chuyển đổi số cho ngành giao thông vận tải.

Về công tác quản lý vận tải, sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị được thí điểm sử dụng xe điện hoạt động trong khu vực hạn chế.

Đến dự, phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Do đó, ngành giao thông phải đi trước mở đường. Ngành cần tập trung nguồn lực để triển khai các dự án cao tốc, nhất là đảm bảo cho cao tốc An Hữu – Cao Lãnh khởi công vào tháng 4/2023. Sớm hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh để kiến nghị Bộ GTVT triển khai quốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự – Dinh Bà. Kiểm tra, rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và thường xuyên duy tu, sửa chữa cầu đường để đảm bảo an toàn giao thông. Nâng cao quy mô, chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe.

Bảo Ngọc/THĐT