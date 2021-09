Mỹ lần đầu ghi nhận 2.000 người chết một ngày do Covid-19 sau hơn 6 tháng

Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình 2.000 ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày, cột mốc đau buồn trước đây hơn 6 tháng.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, thống kê trung bình 7 ngày cho thấy 2.031 người tử vong ở Mỹ mỗi ngày, con số từng được ghi nhận hồi đầu tháng 3 năm nay. Mặc dù số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu chững lại, số ca tử vong đã gia tăng 13% so với 1 tuần trước đó và 43% từ đầu tháng. Các bang có số ca tử vong cao nhất ở Mỹ bao gồm Florida và Texas.



Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình 2.000 ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày (Ảnh: Reuters)

Covid-19 đã chính thức trở thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ sau khi số người chết do dịch bệnh này vượt qua con số tử vong do Cúm Tây Ban Nha gây ra năm 1918. Mỹ hiện vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, gần 55% dân số Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ.

