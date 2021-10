Chính quyền tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc hôm nay (6/10) cho biết, các trận mưa bão liên tiếp ập xuống tỉnh này trong những ngày qua khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng nghìn người dân.

Theo Cục Đường sắt Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, thời tiết xấu đã khiến 9 chuyến tàu do cơ quan này quản lý phải tạm dừng hoạt động, trong khi 3 chuyến tàu khác bị hoãn. Mưa lũ cũng khiến ít nhất 153 ngôi nhà bị sập, hàng chục tuyến đường và một cây cầu bị hư hỏng. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, hơn 1.300 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn.



Mưa lũ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị ảnh hưởng ở Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Trong khi đó, tại tỉnh Thiểm Tây lân cận, mưa lớn kéo dài trong suốt 4 ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 76 thị trấn ở thành phố Hán Trung, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 113 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu USD). Đến nay, hơn 50.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Một số danh lam thắng cảnh ở các thành phố Tây An, Diên An, Hán Trung và Bảo Kê đều tạm thời phải đóng cửa.

(Theo: Ngọc Huân/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/mua-lu-khien-it-nhat-5-nguoi-thiet-mang-va-hang-nghin-nguoi-bi-anh-huong-o-trung-quoc-896046.vov