Mùa hè "rực lửa"

Mùa hè năm nay đặc biệt vô cùng, bởi người dân cả nước đang phải gồng mình chống lại thằng giặc Covid-19 và cơn lốc xâm chiếm lần thứ tư của nó với 332.626 ca nhiễm, trong đó tỉnh Đồng Tháp là 5.869 ca – một con số hãi hùng mà bất cứ ai khi nhìn vào thì hơi thở đều ngưng một nhịp. Đi kèm với đó là sự bành trướng của cái khó khăn vất vả đang chồng chất lên đôi vai hao gầy của người dân, trong đó đặc biệt là những em học sinh đang tuổi ăn tuổi học. Các em là mầm non của đất nước, đáng lẽ ra phải được bảo vệ và thụ hưởng những gì tốt đẹp nhất, ấy vậy mà giờ phải nhốt mình trong nhà nhiều tháng trời, phải xén bớt hoặc cắt cụt những khoản chi tiêu dành cho sách vở, đồ chơi, phải ăn những bữa ăn thiếu thốn do cha mẹ phải nghỉ làm, mất thu nhập vì giãn cách xã hội. Học sinh bình thường đã thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi Hồng Ngự biên giới thì lại càng hơn thế. Thấu cảm được những khó khăn vất vả ấy, những thầy cô trường THCS An Thạnh (TP. Hồng Ngự) đã đồng lòng góp công góp của, khác cách thức nhưng chung tấm lòng – tấm lòng đoàn kết sẻ chia luôn hướng về đàn em thân yêu. Ban Giám Hiệu và tập thể giáo viên trường đã quyên góp được số tiền 4.600.000 đồng, chia thành 30 phần quà nhỏ gồm các nhu yếu phẩm như gạo, nước tương, gia vị,… để gửi đến các em nhằm san sẻ phần nào khó khăn và cùng nắm tay nhau bước qua những tháng ngày khốn khó. Ngày 13.8, bốn thầy cô trẻ tuổi đã không quản nắng mưa, vượt lên vất vả để đến trao tận tay những phần quà cho các em. Nhận được phần quà, lấp lánh một niềm vui khó tả hiện lên trong đôi mắt ngây thơ, đường vào nhà các em bỗng chốc rực rỡ nắng vàng. Nghe họ kể mà ai cũng bùi ngùi xúc động, “Đường đi vào nhà mấy đứa xa lắm, qua cả chục chốt nên sáng đi mà tới chiều mới về. Có khi vô tới chỗ rồi còn bị mắc mưa, ướt mình hết trơn mà cũng ráng che cho mấy phần quà khỏi ướt. Rồi có khi nhà thì không xa nhưng đường đi ngoằn ngoèo, quẹo tới quẹo lui ba bốn lần, trao quà xong hỏng biết đường ra, mắc nhờ cô hàng xóm dắt ra tới ngoài rồi kêu anh cán bộ xã chỉ đường về!”, thầy B. kể mà khóe mắt cong một nụ cười lóng lánh, quên mất giọt mồ hôi mằn mặn trên trán. Thế mới biết, thứ mà họ muốn tặng cho các em không phải chỉ là phần quà lúc khó khăn hoạn nạn mà còn là bài học về sự đồng lòng sẻ chia, để các em trưởng thành với đầy đủ đức, tâm và tài; trở thành người mang sứ mệnh lan tỏa cái thiện, cái tốt, là một con người có ích cho đời như đóa sen ngát hương đất Sen Hồng. “Năm nay công nhận vui thiệt, mấy đứa nhỏ ôm quà mà mừng quá trời, nữa có lương tui đóng góp, tui đi nữa tui mới chịu à nghen!”, thầy N. hứa chắc nịch, cả nhóm cười sảng khoái – một nụ cười hạnh phúc đẹp hơn bất cứ thứ gì!