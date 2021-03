Một trường hợp tử vong, Bulgaria tạm ngừng tiêm chủng vaccine AstraZeneca

Bulgaria trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tạm thời đình chỉ hoạt động tiêm chủng vaccine AstraZeneca sau khi phát hiện một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine này.

Bộ trưởng Y tế Bulgaria Angelov cho biết một trường hợp phụ nữ 57 tuổi ở nước này đã tử vong tại nhà riêng sau khi được tiêm vaccine AstraZeneca trong ngày 12/3.

Ông cũng lưu ý quyết định cuối cùng về việc tiêm chủng vaccine này sẽ được thông báo sau khi được giám định rõ ràng nguyên nhân tử vong. Bộ trưởng Y tế cũng cho biết trường hợp tử vong này cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trước khi được tiêm chủng.



Ảnh minh họa.

Giáo sư Pavel Timonov cho biết nguyên nhân tử vong có thể do suy tim cấp tính kèm theo phù phổi nặng cùng với các biểu hiện liên quan tới xơ vữa động mạch và các vấn đề về tim. Bộ trưởng Y tế Angelov cũng trấn an người dân đã tiêm vaccine AstraZeneca rằng chưa tìm được dấu hiệu bệnh nhân tử vong do liên quan tới việc tiêm chủng.

Ông Angelov cho biết, 800.000 liều vaccine AstraZeneca được vẫn chuyển trong ngày sẽ được lưu trữ tại các kho và chỉ được phân phối sau khi Cơ quan Dược phẩm Bulgaria đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Chiến dịch tiêm chủng ở Bulgaria vẫn tiếp tục với các liều vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna, tuy nhiên số lượng sẽ hạn chế. Bộ Y tế nước này chia sẻ vaccine Covid-19 do Johnson and Johnson vừa được EU phê duyệt dự kiến sẽ tới quốc gia này vào giữa tháng 4.

Đan Mạch, Na Uy và Iceland cũng đã ngừng tất cả hoạt động tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong khi có một kết quả rõ ràng hơn liên quan đến mức độ an toàn của vaccine này.

