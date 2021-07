Mỗi cá nhân là một chiến sĩ phòng dịch

Đại dịch Covid 19 là cụm từ mà trong suốt 2 năm qua khi nhắc về nó ai trong chúng ta cũng phải khiếp sợ. Dù đã có vacxin phòng ngừa nhưng dịch bệnh vẫn hoành hành trên hơn 200 Quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến cho cả trăm triệu người nhiễm bệnh, hàng triệu người tử vong, các cột mốc đáng buồn liên tục được thiết lập.Ở Việt Nam hiện dịch bệnh đang bùng phát lần thứ 4 và lây lan rất nhanh do nhiễm các biến thể mới của vi rút, so với 3 đợt dịch trước thì đợt dịch thứ 4 lần này rất nguy hiểm, chỉ trong vòng gần 2 tháng số ca nhiễm của nước ta đã vượt 15 ngàn người, dịch bệnh tấn công các bệnh viện, các khu công nghiệp, khu chế xuất tấn công từ Bắc xuống Nam.Đối với tôi, một công dân may mắn chưa nhiễm bệnh, chưa nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly đó là một điều vô cùng hạnh phúc.Khẩu trang, khử khuẩn , khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người, hạn chế đi lại là những gì mà chúng ta cần làm lúc này. Với mọi người dân chúng ta ai ai cũng hướng về các tuyến đầu chống dịch với các y bác sĩ, các cán bộ, dân quân,.. Nhìn các anh, các chị ngày đêm canh gác tại khu vực trọng yếu, các khu vực dịch bệnh dễ xâm nhập mà tôi cảm thấy tự hào và xúc động , dù nắng hay mưa các anh, chị vẫn ở đó thay phiên nhau không để lọt những người nhập cảnh trái phép vào nước ta, có thể không thoải mái như ở nhà nhưng các anh chị với tinh thần quả cảm đó vẫn phục vụ dân tộc, phục vụ đồng bào mình.Trở lại với quê hương của tôi, mảnh đất Đồng Tháp, một tỉnh giáp biên giới Campuchia. Một tỉnh mà khả năng dịch bệnh xâm nhập rất cao, nhưng thật hạnh phúc đã có các chiến sĩ ấy mà việc người nhập cảnh trái phép ở tỉnh tôi khá ít. Nhiều chủ trương mới, quyết liệt để ngăn chặn, cắt đứt nguồn lây nhanh chóng ổn định kinh tế, xã hội.Có thể thấy dịch bệnh không đáng sợ, đáng sợ nhất ở đây là bản thân chúng ta không dám đấu tranh ngăn chặn chúng, chúng ta cần làm gì lúc này đó chính là tuyệt đối không được giấu bệnh, không khai báo gian dối, sự chung tay chống dịch của toàn Đảng, toàn dân là liều thuốc hiệu quả nhất lúc này, thời điểm này. Với tinh thần yêu thương con người của người dân Việt tôi tin rằng đại dịch lần này ở nước ta sẽ nhanh được kiểm soát, vì chúng ta có một Chính phủ luôn luôn đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Phước Thành (Huyện Cao Lãnh)