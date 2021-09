Minh nhật hữu thiện tâm

Trên những con đường quê rợp bóng cây xanh, thanh tươi màu lúa, các anh đoàn viên hí hửng mang từng phần cơm chay, chè xôi đến trao tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những anh hùng thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch. Người trao vui vẻ, kẻ nhận vui mừng. Vầng dương mỉm cười, tươi giòn nắng ánh, lòng người nở ngàn đóa hoa rực rỡ. Tân Hội là xã còn nhiều khó khăn của thành phố Hồng Ngự, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, người dân thu nhập thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao và luôn bị cái khó bủa vây. Đại dịch Covid -19 quét qua càng làm cho cái khó ấy dâng lên gấp trăm ngàn lần. Thật khó có thể kể xiết thảm cảnh do Covid – 19 mang lại…

Tôi xin phép dùng dấu ba chấm để kết thúc câu vừa rồi, bởi ngôn từ không thể nói hết những khó khăn vất vả của người dân do cơn vòi rồng Covid – 19 quét qua, tôi chỉ có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện ấy nói về một nhóm người đã hé lộ ở đầu bài viết, họ quyên góp vật phẩm, tiền bạc, đồng lòng chung tay giúp người dân vượt qua đại dịch. Người đã viết nên câu chuyện ấy chính là sư thầy Thích Minh Hữu (Tịnh xá Ngọc Thạnh, TP. Hồng Ngự). Với tấm lòng trắc ẩn và thiện lương của người con nhà Phật, thầy đã nghĩ ra và vận động các tăng nhân cùng làm từ thiện bằng cách nấu những phần cơm chay rồi phát miễn phí cho bà con. Ban đầu chỉ có vài người, nhân lực vật lực thiếu thốn, một ngày chỉ có thể nấu vài chục phần cơm chay. Dần dần, có thêm sự chung tay góp sức của các Phật tử, nhà hảo tâm và mạnh thường quân, trong đó đặc biệt phải kể đến số lượng lớn các em học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn TP. Hồng Ngự. Các em đã gác lại niềm vui riêng để hiên ngang gánh vác trách nhiệm với cộng đồng, thật đáng quý biết bao! Từ đó, nhóm thiện nguyện Hương Sen ra đời. Tính đến nay, nhóm đã nấu được hơn 1500 phần cơm, 1000 phần cháo, 500 phần chè, 500 phần xôi, 1000 viên chè trôi nước – những con số khổng lồ đáng ngưỡng vọng. Ban đầu nhóm chỉ định thực hiện trong hai tuần, nhưng đứng trước cái éo le khốn khó của người dân thì nhóm quyết định mãi mãi theo đuổi việc này. Ngày nào cũng vậy, mặt trời chưa ló họ đã thức rồi, mặt trời lui xó họ vẫn còn đi. Ai nấy cũng mệt do phải làm nhiều việc, nào nhận rau lấy quả, chiên xào nấu nướng; nào vo gạo nấu cơm, xơm xơm nêm nếm,… nhưng đôi môi khóe mắt chưa bao giờ thiếu vắng nụ cười. Cứ thế, ngày qua ngày, ngọn lửa bếp Hương Sen đã sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo và thắp lên hi vọng sáng ngời cho người dân biên giới qua cơn đại dịch này.