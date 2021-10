MTTQ tiếp tục đặt nhiệm vụ an sinh lên hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch

Trong trạng thái bình thường mới chưa thể khắc phục ngay hậu quả do Covid-19 gây ra. Do đó, đảm bảo an sinh xã hội phải được đặc biệt quan tâm, không để nhóm xã hội nào không tiếp cận được các chương trình hỗ trợ về an sinh. Đó là chỉ đạo của ông Lê Thành Công – Chủ tịch MTTQ VN tỉnh Đồng Tháp trong cuộc họp ngày 12/10. Cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong hệ thống Mặt trận tăng cường phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Thời gian qua, các tổ chức thành viên Mặt trận đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt tổ chức nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các mô hình, cách làm có thể kể đến như gian hàng 0 đồng, triệu túi an sinh, shipper áo xanh… Từ đó, tập hợp được các nguồn lực to lớn cho công tác phòng, chống dịch, giảm tác động ảnh hưởng từ đại dịch.

Ông Lê Thành Công cho rằng bảo đảm an sinh xã hội là đảm bảo nền tảng cho sự thành công trong phòng, chống dịch. Cùng với những cách làm sáng tạo, ông Lê Thành Công mong muốn các tổ chức, đoàn thể tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội thực hiện các chính sách an sinh có sự giám sát, quản lý của cơ quan chức năng.

Cũng tại cuộc họp, ông Lê Thành Công giao Tỉnh đoàn xem xét phương án hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Toàn tỉnh có 79 em rơi vào trường hợp này. Hội Nông dân phối hợp với Liên đoàn Lao động hỗ trợ tư vấn đầu vào trong khâu tái sản xuất, canh tác, tư vấn khoa học kĩ thuật. Tiếp tục kích hoạt mạnh mẽ vai trò tổ nhân dân tự quản để theo dõi và kiểm soát chặt địa bàn. Theo dõi tình hình sức khỏe, đời sống người dân trở về quê, có chính sách hỗ trợ việc làm cho người dân có nguyện vọng ở lại Đồng Tháp. Giám sát việc tuân thủ người dân hậu cách ly tập trung. Truyên truyền nâng cao y thức người dân, hiểu biết chính xác, khách quan và cách thức phòng chống theo nguyên tắc 5K, 5T của Bộ Y tế.

Lê Giang/THĐT