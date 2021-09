Mạng xã hội Truyền hình Đồng Tháp phát huy vai trò định hướng tuyên truyền thông tin

Chính sự phát triển bùng nổ của internet cùng các thiết bị di động thông minh smartphone từng giờ, từng ngày đã tạo đòn bẩy giúp truyền thông số phát triển mạnh mẽ và từng bước trở thành xu thế mới trong ngành truyền thông hiện đại khi mang đến hiệu quả tương tác cao đối với các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình cũng như với khán giả cư dân mạng. Từ đó, khoảng cách tương tác hai chiều từ đơn vị sản xuất chương trình đến khán giả được rút ngắn, tạo thêm cơ hội phát triển và lợi ích cho các bên. Đặc biệt là việc quảng bá các chương trình giúp khán giả xem được nội dung hơn trên nhiều nền tảng khác nhau. Theo số liệu thống kê từ báo cáo Digital Vietnam in 2021, trong năm 2020, có khoảng 68,17 triệu người Việt Nam trực tuyến (chiếm 70% dân số) thông qua các nền tảng, ứng dụng khác nhau. Đáng chú ý là có tới 65 triệu người trong số họ là người dùng mạng xã hội tích cực (chiếm 67% dân số) và 99% trong số này thường xuyên sử dụng bằng điện thoại di động. 97% người Việt Nam có thói quen truy cập Internet hàng ngày, trong số đó có 95% là xem video. Tầm phủ sóng của các trang mạng xã hội tại Việt Nam đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nếu như trong năm 2019 số người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam là 62 triệu người; thì riêng tính đến tháng 1 năm 2021, con số này là 72 triệu người. Những con số này sẽ không dừng lại mà còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Không đứng ngoài dòng chảy mạnh mẽ của kỷ nguyên số, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp đã kịp thời thiết lập những trang mạng xã hội trên các trang phổ biến tại Việt Nam. Mặc dù có những khó khăn bước đầu, tuy nhiên, từng bước, các trang mạng xã hội này dần phát triển và có chỗ đứng trong lòng khán giả xem Đài. Từ đó góp phần nâng cao sự tương hỗ giữa truyền hình và mạng xã hội, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông tin đối với khán giả theo dõi báo chí phi truyền thống. Trang Fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp (https://www.facebook.com/DongThapTVonline), đến thời điểm tháng 4/2021, đã có hơn nửa triệu lượt like (thích) và hơn 1,2 triệu tài khoản theo dõi. Có những thời điểm, mỗi tháng có hơn 20 triệu lượt tài khoản tiếp cận ở các bài viết, cùng hơn 10 triệu lượt tương tác cũng như có hơn 70 triệu lượt xem video từ người dùng Facebook. Nổi bật trong số đó, có rất nhiều video clip được khán giả chia sẻ và tương tác tốt, nhất là các clip liên quan đến các chủ đề: thông tin tin tức, du lịch, ẩm thực, các chương trình nhân đạo xã hội, ký sự… Trang Zalo Official Account chính thức của Đài, hiện có hơn 75 ngàn người quan tâm, mỗi ngày, trang đều đăng tải những thông tin chọn lọc và hấp dẫn gửi đến những khán giả đang quan tâm. Riêng nổi bật nhất ở các trang mạng xã hội do Đài quản lý, là kênh Youtube chính thức của Truyền hình Đồng Tháp trên trang chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới. So với các kênh của Đài Truyền hình địa phương trong khu vực ĐBSCL thì kênh Youtube Truyền hình Đồng Tháp cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng hành của khán giả. Nhất là trong năm 2020 vừa qua, kênh Truyền hình Đồng Tháp đã sở hữu nút Vàng, đây là một phần thưởng của mạng xã hội lớn nhất thế giới Youtube dành cho chủ sở hữu kênh có lượng subscribe (theo dõi kênh) nhằm khuyến khích và tri ân đến đơn vị sáng tạo đã dành nhiều video ý nghĩa cho cộng đồng. Kể từ ngày thiết lập kênh đến hiện nay, đã có gần 1,5 tỷ lượt xem các video do Đài đăng tải, trong đó, đáng kể nhất là chỉ trong năm 2020, lượt xem kênh vượt qua mức 500 triệu lượt xem. Hiện tại, hầu hết các chương trình sản xuất do Đài sản xuất và phát sóng đều được biên tập và đăng tải trên tất cả các hạ tầng mạng xã hội. Bên cạnh đó, các chương trình livestream cố định hàng ngày như: Sáng miền Tây, Nhịp sống 24h và Thời sự tối đều được nhận lượt xem và tương tác cao trong mỗi chương trình. Những sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoặc vào các dịp Tết Nguyên đán, các dịp lễ lớn đều được livestream phản ánh chi tiết nội dung, miêu tả cận cảnh không khí tại các sự kiện này nhằm giúp cho khán giả có điều kiện theo dõi, lan tỏa thông tin rộng khắp hơn. Từ đó, khán giả theo dõi báo chí phi truyền thống, tức là những khán giả trẻ, chủ yếu là từ 18 đến 36 tuổi hoặc những khán giả thường sử dụng công nghệ đã ngày càng dễ dàng tiếp cận với những nội dung của Đài. Các chương trình sản xuất của Đài, nội dung thông tin tin tức được các trang mạng xã hội của Đài cập nhật liên tục, có chọn lọc phù hợp theo đúng định hướng tuyên truyền mà Đài mong muốn, kịp thời và chính xác. Các trang mạng xã hội dần trở thành cánh tay nối dài của Đài trong mục tiêu cung cấp thông tin chính thống và định hướng kịp thời những vấn đề quan trọng, nhạy cảm. Song song đó, thông qua việc tương tác bình luận trên mạng xã hội, cũng là cơ sở để lãnh đạo chuyên môn, biên tập viên và ekip kịp thời nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của khán giả mình đang “phục vụ”, và hơn hết là dễ dàng lắng nghe được ý kiến, phản ánh của khán giả thông qua hộp thư tiếp nhận của fanpage, comment.. để từ đó có điều chỉnh phù hợp, thay đổi nội dung, format các chương trình sản xuất. Nếu như trước đây, khán giả tiếp nhận thông tin báo chí chỉ qua màn hình truyền hình hoặc nghe qua sóng phát thanh thì thông qua các trang mạng xã hội, đã làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng của Đài. Khán giả, thính giả của báo chí truyền thống đã dần dần không còn ngồi trước màn hình tivi hay radio để xem, để nghe thông tin nữa mà thay vào đó đã chuyển sang tiếp nhận nội dung này trên các màn hình cảm ứng. Khán giả xem truyền hình đã dễ dàng theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến, trong nhiều thời điểm khác nhau, ở nhiều không gian khác nhau. Khán giả hiện nay của Đài đã không còn thụ động nghe hoặc xem nữa, mà thay vào đó họ dễ dàng và chủ động tham gia bàn luận, góp ý, sáng tạo, thậm chí thành “đồng chủ thể” ngay trong thời điểm “phát sóng” chương trình thông qua các chương trình livestream trực tiếp hoặc ngay dưới những nội dung video clip phát sóng được đăng tải trong phần bình luận comment. Các bài viết, nội dung chia sẻ luôn được đội ngũ quản lý các trang biên tập lại một cách ngắn gọn, văn phong phù hợp với ngôn ngữ của cộng đồng mạng nên cũng giúp khán giả dễ dàng lựa chọn chia sẻ thông tin, bài viết cho bạn bè, người thân để lan tỏa thông tin mạnh mẽ hơn. Tiếp tục với xu thế phát triển của mạng xã hội, đầu năm nay, Truyền hình Đồng Tháp cũng đã bắt đầu “chạm ngõ” và khởi động việc thiết lập kênh mạng xã hội trên nền tảng Tiktok, đây được xem là bước mở rộng thị phần khán giả trẻ hơn nhằm mục đích cung cấp thông tin tin tức, giải trí và quảng bá thương hiệu Truyền hình Đồng Tháp kết nối – vươn xa. Và hy vọng rằng, Tiktok Truyền hình Đồng Tháp sẽ cùng với những trang mạng xã hội khác đã đang vững bước phát triển sẽ tiếp tục phát huy được vai trò định hướng thông tin chính xác, khách quan và chân thực nhất. Hơn hết là kỳ vọng sẽ giữ vững vị trí trong “cuộc đua” thông tin nhanh nhất và chính xác nhất trong lòng khán giả thế hệ netizen.