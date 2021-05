Lực lượng công an giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Những cơn mưa vừa qua đã làm nhiều nhà dân ở khu vực biên giới bị thiệt hại, trong đó có huyện Tân Hồng. Để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, lực lượng công an huyện đã khẩn trương triển khai đội hình cùng với các lực lượng khác đến giúp dân khắc phục.

Cơn mưa kèm theo giông lốc tối ngày 19/5 đã làm cho nhiều cột điện, nhà kho, nhà dân bị tốc mái, một số tuyến đường bị ách tắc giao thông. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng công an huyện Tân Hồng nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Văn Hưởng, người dân ngụ khóm 1, thị trấn Sa Rài cho biết, nhà ông cũng bị giông lốc làm hư 2 cửa sắt. Đang lo lắng vì cửa nhà bị hư ngay trong đêm thì ông thấy ở trước nhà là trụ điện bị ngãm chắn ngang đường. Bên ngoài, trời vẫn còn mưa nhưng ông đã thấy công an huyện, công an thị trấn cùng với các lực lượng khác đến hỗ trợ dọn dẹp. Đến khoảng 11 giờ thì đã hoàn thành khắc phục sự cố nên ông rất an tâm.

Trong đêm mưa gây nhiều thiệt hại đó, Công an huyện Tân Hồng đã huy động các lực lượng khác như dân quân, dân phố… hỗ trợ Điện lực tháo dỡ các vật cản như mái tol, trụ điện. Theo ước tính ban đầu tài sản thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, không thiệt hại về người. Vụ việc đêm 19/5 chỉ là một trong những trường hợp giúp dân khắc phục sự cố thiên tai được lực lượng công an thực hiện gần đây. Trên thực tế, ngay từ đầu năm Công an huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các biện pháp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Mặt khác, Công an huyện tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo khắc phục các nguy cơ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro về thiên tai. Phối hợp với các lực lượng chức năng khảo sát nhiều địa điểm trên địa bàn, để xác định khả năng có thể xảy ra thiệt hại khi có mưa bão xuất hiện, tuyên truyền vận động những hộ dân trong vùng nguy cơ đến nơi an toàn.

CTV Ngọc Hân/THĐT